اصدر ت نهى لبيب مسؤول قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت العالمية، إن تجارب المطورين من الشباب المصريين مذهلة وتحقق نتائج إيجابية وملموسة على أرض الواقع.

وكشفت نهى لبيب – خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل المرأة والفتاة المصرية المنعقد بالأقصر – عن نجاح مجموعة من المطورين الشباب بمحافظة الأقصر فى تدشين تطبيق عبر المحمول لتوفير خدمات التوصيل عبر الحناطير على غرار تطبيق أوبر وكريم، ويديرون هذه الخدمة فيما بينهم داخل المحافظة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر من شأنه تشجيع فرص العمل وتشجيع السياحة.





المصدر : مصر ناين