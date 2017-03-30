أنهى نادى الزمالك التجهيزات الخاصة بصناديق التصويت على ميزانية النادى خلال الجمعية العمومية المقامة حاليا بمقر القلعة البيضاء.



عمومية الزمالك تستعد للتصويت على الميزانية

وبدأت عملية التوقيع فى كشوف الجمعية العمومية لنادى الزمالك من الساعة التاسعة صباح اليوم وتستمر الى أن الساعة الثانية ظهرا، ويكون الاجتماع صحيحا حال حضور الأغلبية المطلقة وهى 50% من الأعضاء + 1 وحال اكتمال النصاب القانونى تبدأ مناقشة جدول الأعمال فى الثانية ظهرًا، أما حال عدم اكتمال النصاب القانونى فيعقد اجتماع ثان غدًا الجمعة بإجراءات جديدة وتوقيع جديد فى كشوف التسجيل للأعضاء، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 20% أو ألف عضو أيهما أقل.



صناديق التصويب بنعم

ومن المتوقع ألا تكتمل عمومية الزمالك اليوم على أن تكتمل فى الاجتماع الثانى بكره والذى سيشهد التصويت على الميزانية والحساب الختامى.



صندوق للتصويب

المصدر : مصر ناين