تمكنت المؤسسات التأمينية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة واللواء محمد خريصة مدير المباحث من القبض على 12 متهما بالتعرض لأنثى فى الطريق السنة، فى مدينة دمنهور، فى حملة أعدتها المديرية لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون.

ومن جانبه أكد اللواء علاء الدين أحمد شوقى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين البحيرة، على وجود حملات مكثفة لمواجهة كل صور العنف والتخريب بمدن المحافظة، مضيفا أنه تم ضبط 12 شخصا حال التعرض لأنثى فى الطريق السنة بمدينة دمنهور.

وأظهر مدير تأمين البحيرة، أنه تم تعزيز الخدمات التأمينية بالشارع البحراوى، بالإضافة إلى تواجد ضباط وأفراد قسمى مكافحة جرائم العنف ضد المرأة ومباحث الآداب فى الأماكن السنةة، للحد من جرائم العنف ضد المرأة وضبط أى مخالفات.

كما قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، حملة تأمينية مكبرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة اللهيب ية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة التأمين السنة بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، والعميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية ، عن ضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 99 متهما هاربين من تنفيذ أحكاما قضائيا بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة من ضبط 2499 مخالفة مرورية متصنف ة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممصنف والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة كما تمكن رجال مباحث البحيرة من ضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما .

وفى ذات السياق وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام كل من ” أسامة م ع ” عاطل ومقيم بندر دمنهور، و”دينا ف ع” ربه منزل ومقيمة إفلاقة مركز دمنهور بتكوين تشكيل عصابى، فيما بينهما تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزتهما (160) قرصا مخدرا، مبلغ مالى (620) جنيها، 2 هاتف محمول بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط” بقصد الاتجار ” والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة السنةة.

وفي مجال قضايا التربح تمكن رجال مباحث الأموال السنةة برئاسة العميد أحمد البنا رئيس المباحث من ضبط “جمال س ح” مراقب بمجمع مواقف دمنهور ومقيم منشة الخزان مركز دمنهور، لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وتحصيل مبالغ مالية من سائقي سيارات الأجرة بموقف دسوق دمنهور وبحوزته مبلغ (60 جنيها) وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط “محمد س م” مراقب بمشروع المواقف بدمنهور ومقيم شارع السيد قطب قسم دمنهور لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وتحصيل مبالغ مالية من سائقى سيارات الأجرة بموقف شبراخيت دمنهور وبحوزته مبلغ (36 جنيها) تحرر المحضر اللازم.

شارك فى الحملة العميد محمد القاضى مدير مرور البحيرة والعقيد أشرف فوزى رئيس أقسام التراخيص والمقدم أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث.

المصدر : مصر ناين