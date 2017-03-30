تمكنت قوات تأمين مطروح، من إحباط تسلل 24 بينهم سوداني وسوري إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنباري مدير تأمين مطروح، إخطاراً من قسم واجبة السلوم بضبط 24 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 10 من أسيوط و 7 من البحيرة و 2 من المنيــــا و 1 من الإسكندرية و 1 من كفر الشيخ و 1 من الفيوم و 1 سوداني الجنسية و 1 سوري الجنسية، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

كما أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1025 مصريا وليبيا و 295 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

تلقى اللواء مختار السنباري مدير تأمين مطروح، إخطارا بأن المشوفة التأمينية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 678 إلى الجانب الليبى، بينهم 266 مصريا و 412 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 349 بينهم 273 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 76 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع أعداد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ ١٦ فبراير 2015، عقب تعرض ٢١ مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك والى أن الآن إلى 390 ألف و 368 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 145 شاحنة إلى الجانب الليبي ورجوع 150 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

المصدر : مصر ناين