اصدر ت قناة “بلجيك 24” البلجيكية أنه تم التوصل إلى اتفاق سياسى فى إقليم فلاندرز البلجيكى بخصوص حظر ذبح الحيوانات دون تخدير اعتبارًا من سنة 2019، وذلك فى قضية حساسة تجعل الرفق بالحيوان فى مواجهة مع الاعتبارات الدينية والاقتصادية.

وعلى الرغم من أن هناك رفض من قبل بعض المنظمات لهذا القرار، ولكن الدعم السياسى للحظر ينمو فى فلاندرز منذ عدة سنوات، ولكن لم يتم تقديم مقترحات أو مراسيم رسمية الى أن الآن بخصوص رأى حاسم لمجلس الدولة.

ويعتبر مجلس الدولة أن الحظر على الذبح دون تخدير، والذى سيلغى بالتالى قواعد الذبح الشرعى، سوف يشكل تقييدًا غير متناسب مع الحرية الدينية، وأوصى مجلس الدولة بشكل مختصر بحل يشمل تراضى جميع الأطراف وعلى رأسهم المجتمعات الدينية، خاصة المسلمة واليهودية.

وشدد قطاع اللحوم والمسالخ من جهته على خطر فقدان بعض كبير من إيراداته، وخصوصًا اللحوم المذبوحة دون تخدير، وفقًا للطقوس الدينية، بينما تقوم منظمة الدفاع عن الجيوان “Gaia” بالضغط أكثر فأكثر، من خلال تنظيم مظاهرات وحملات إعلامية.

المصدر : مصر ناين