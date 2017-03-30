اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم باللجنة العليا المختصة بالمرور والتفتيش علي الشئون والصوامع بنطاق المحافظة والمنوط بها وضع ضوابط تنظيم تسليم الأقماح لهذا السنة، والتي تم تشكيلها بناء علي تعليماته، لمناقشة مدى استعداد كافة المؤسسات لاستقبال موسم الحصاد ومدى جاهزية الصوامع لاستيعاب محصول القمح القادم

وفي بداية الإجتماع؛ وجه المحافظ الشكر إلي جميع الجهات من الرقابة الإدارية، وكلية الإسكندرية، ومديرية التموين، ومديرية الزراعة علي مجهوداتهم في إعداد خطة تنظيم الأقماح، مشيرا إلى أنه كلف مديري مديريات الزراعة والتموين ومباحث التموين والمسئولين عن صوامع الأقماح بالإسكندرية وهيئة الرقابة على الصادرات بوضع خطة لتنظيم تسليم الاقماح لهذا السنة استعداد لموسم تجميع الاقماح والذي سيبدأ في ١٥ إبريل المقبل.

وأظهر سلطان ، فى بيان له اليوم أنه خلال الخطة تم حصر المساحات الزراعية للقمح بالإسكندرية والتي قدرت بحوالي ٦٦ ألف فدان بواقع كمية حصاد محتملة ٢٠٠ ألف طن لهذا السنة، وأكد أن السعة التخزينة في المحافظة أكثر من المتوقع حصاده حيث تبلغ اجمالي الساعات التخزينية لدينا ٣٨٥ ألف طن، والمستهدف تخزينة من القمح حوالي ٢٠٠ ألف طن، كما أن هناك توزيع جيد علي الأماكن علي مستوي المحافظة ومراعاة توقيت نقل واستلام الأقماح ، مشيراً إلي أنه تم التأكيد علي جاهزية الصوامع الموجودة بالأحياء والسعة التخزينية لها.

وكلف المحافظ وكيلا وزارتي الزراعة والتموين بضرورة إخطار التأمين والمرور بأماكن الشون والصوامع، لتمهيد الطرق المؤدية إلى الصوامع، ومراعاة التخزين مع تجهيز السيناريوهات اللازمة لمواجهة أي مشكلات وتأمين الصوامع.

وشدد علي عمل لجان مشوفة من قبل المحافظة وهيئة الرقابة تقوم بالمراقبة المستمرة علي آلية توزيع الأقماح خلال موسم الحصاد، للتسنةل والتدخل الفوري لحل أي معوقات تطرأ فجأة.

جاء بذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، واللواء محمد البنداري السكرتير السنة، واللواء عمر الشبكشي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعميد محمد سمك نائب مدير المخابرات السنةة، ومشبه ي كلية الاسكندرية، ووكلاء وزارة الزراعة والتموين بالمحافظة.

المصدر : مصر ناين