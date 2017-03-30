أعلن طيران الاتحاد الإماراتى أنه سيوفر لركاب درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى المتجهين إلى الولايات المتحدة، مؤسسات “آيباد” مجانية ردا على حظر واشنطن للمؤسسات الإلكترونية على الرحلات القادمة إليها من 8 دول فى الشرق الأفى منتصف .

واصدر طيران الاتحاد – حسب ما نقلته صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية الصادرة بالإنجليزية، اليوم /الخميس/ – إنه يتيح حاليا خدمة إنترنت ومؤسسات “آيباد” لوحية مجانية عند الطلب، على أن يتم شحنها عند كل مقعد.

وتأتى تلك الخطوة بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن أى مؤسسات إلكترونية أكبر من الهاتف العادى يجب أن يتم وضعها مع الحقائب فى خلفية الطائرة، وألا تكون مع الركاب على متنها.

وذكرت الصحيفة أن طيران الاتحاد والخطوط الإماراتية والخطوط الأردنية الملكية، بين شركات طيران أخرى أصابها الحظر، سعت إلى توفير بدائل للركاب من رجال الأعمال والعائلات التى تستقل الطائرة فى رحلات طويلة لأكثر من 17 ساعة.

وأضافت أن الخطوط الإماراتية والأردنية الملكية شنت حملة إعلانات تحمل روح الدعابة، لتسلط الضوء على بدائل لتسلية الركاب على الطائرات بدون مؤسسات حواسب محمولة.

المصدر : مصر ناين