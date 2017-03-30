استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حسين قنديل، فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الالجماعة الأرهابية ، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية “أحداث البحر الأعظم“. لترفعها بعدها ب 10 دقائق بعد الانتهاء من سماع طلبات الدفاع و تبين غياب الشهود.

وكان من المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم للشهود الذين غابوا، وسمحت المحكمة للمتهم عصام العريان بالخروج من قفص الاتهام للتحدث و قام بالوقوف أمام المنصة.

وطلب من المحكمة إحضار سجل الزيارات منذ 6 شهور، كما سمحت المحكمة للمتهم أحمد ضاحى محمد بالخروج من القفص و طلب من المحكمة إخلاء سبيله و من معه من المحبوسين، لتقرر المحكمه بعدها رفع الجلسة لإصدار قرارها بعد الانتهاء من سماع الطلبات و غياب جميع الشهود.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة “بديع” وباقى المتهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

المصدر : مصر ناين