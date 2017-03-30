انضم الأسطورة الموسيقية نايل رودجرز من فرقة “شيك” إلى مهرجان موازين الدولى، ليغنى ثالث أيام المهرجان 14 مايو المقبل على مسرح السويسى بالعاصمة المغربية الرباط.

وقد أعلنت رسميا جمعية مغرب الثقافات انضمام الملحن والمنتج وعازف الجيتار، نايل رودجرز صاحب التأثيرالكبير على الموسيقى الشعبية العصرية بفضل أغانى شبه “جود تايمز”، و”جى تلاكى” و”فيرك” وغيرها، إلى الدورة 16 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، حيث سبق له الحصول على العديد من جوائز الجرامى مكافأة له على عمله فى التلحين، والإنتاج والعزف على الجيتار، وهو مؤسس فرقة “شيك” بالتعاون مع بيرنار ايدواردز، عازف الجيتار، ليصنعا لغة موسيقية ملهمة تشبه ت فى أغان شبه “لو فريك” و”جود تايمز” وهو ما أتاح لفرقة “شيك” فيما بعد الحصول على 11 ترشيحا لـ”روك أند رول هول أو فايم”.



نايل رودجرز

المصدر : مصر ناين