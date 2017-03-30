كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من خزينة محل حلويات بالزمالك، والذي تبين ان سنةلان بالمحل وراء معافلة صاحب المحل وسرقة الأموال عقب غلق المحل باستخدام المفاتيح المصطنعة، لمرورهما بضائقة مالية، وتم احالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم واجبة قصر النيل بلاغا من “عادل ر و” 58 سنة صاحب محل للحلويات في الزمالك، باكتشافه سرقة مبلغ 12700 جنية من داخل درج المكتب الخاص به بداخل المحل ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من ” نور. م. ع” 17 سنة سنةل بالمحل ملك المجنى عليه، و”كرلس.ن. ك” 21 سنة ، سنةل بالمحل ، فتم استهدافهما و ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما نظراً لمرورهما بضائقة مالية وعلمهما باحتفاظ المجني عليه بمبالغ كبيرة بمكتبه اختمرت في ذهنهما فكرة سرقته فقاما بمغافلة المبلغ واستوليا على مفتاح المحل وتمكنا من استخراج نسخة منه، وعقب انتهاء مواعيد العمل وغلق المحل قاما بالتوجه والدخول باستخدام المفتاح المصطنع والاستيلاء على الأموال.

كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ 12450 جنيه بمسكنهما وأضافا بانفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين