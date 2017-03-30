كشف مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة، أنه لا يحق للمجلس الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لتجديد الثقة فى المجلس، فى حالة صدور قرار من القضا الإدارى برفض الاستشكال المقدم من الجبلاية على حكم حل المجلس.

اصدر البلدوزر لـ”اليوم السابع”، إن هناك تعارضا شديدا بين لائحة اتحاد الكرة المعتمدة من وزير الرياضة والقانون المصرى القديم المعمول به فى مصر الى أن الآن، وبالتالى فإن أى انتخابات ستقام حاليا سيكون مصيرها البطلان.

وأضاف عبد الغنى، أن المجلس ينتظر مصير الاستشكال فى محكمة القضاء الإدارى، وبناءً عليه سيتخذ المجلس خطوته القادمة بعدها.

المصدر : مصر ناين