ينظم الصندوق الإجتماعي بالمنيا ،الثلاثاء المقبل ، مؤتمرا حول”التمكين الاقتصادي للمرأة” وذلك ضمن احتفالية الدولة بسنة المرأة تحت رعاية وبحضور عصام البديوى محافظ المنيا ، ونيفين جامع الأمين السنة للصندوق الاجتماعي للتنمية ، بفندق حورس بالمنيا .

اصدر ت فايزة الطهناوى مدير المنطقة الخامسة ، فى بيان له اليوم، إنه سيتم عرض انجازات المنطقة الخامسة للصندوق الاجتماعي للتنمية للمرأة وعرض لمنتجات السيدات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لدعم وتنمية قدرات المرأة ومساعدتها في الحصول على المهارات اللازمة للبدء والتوسع بالمشروعات الصغيرة ، وزيادة المردود الاقتصادي لتلك المشروعات.

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن استراتيجيات متطورة يجرى وراء الصندوق الاجتماعي من خلالها للمساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وذلك بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDPلإدماج المرأة بتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتيح لها المزيد من فرص العمل ،بالإضافة إلى وضع آلية للتعاون مع الشركاء بهدف إتاحة مناخ عمل مساند للمرأة واحتياجاتها .

المصدر : مصر ناين