اصدر الباشمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، أنه على ثقة كبيرة ومطمئن على قطاع الشباب والرياضة ،بأنه يحقق وسيحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع ،خاصة في ظل تواجدالباشمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ،وهو من الشخصيات والقيادات الرياضية السابقة ،وزميلاً في تنظيم أعداد من البطولات الكبرى أهمها ،بطولة أمم أفريقيا 2006 ،وهى من أنجح البطولات تنظيماً ،فضلاً عن تتويج المنتخب المصري بلقبها.

ومن جانبه أكدالباشمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ،أن الشباب يشبه ون الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية حقيقية ، مشيراً إلى أن المحافظة تجرى وراء ، ومن خلال خطة طموحة للحصول على شباب يمتلكون شخصية متكاملة ،خاصة الجوانب العلمية والثقافية والرياضية ،ليكون عنصراً أساسياً وفاعلاً ،في كل المشروعات التنموية الجاري والمخطط تنفيذها في كافة المجالات.

وضرب المحافظ ،أشبه ة لاعتماد المحافظة على شبابها ،في تنفيذ برامج وأنشطة عملية ،من شأنها تنمية قدرات الشباب القيادية والاستفادة ،من حماسهم وحبهم لوطنهم ،في تحقيق إنجازات يستفيد منها المواطن البني سويفي ،شبه قيام أعداد من الشباب ،الذين شاركوا في المؤتمر الوطني للشباب بأسوان ،بتنظيم معرض بالتعاون مع مؤسسات المحافظة لمنتجات المصانع والسلاسل التجارية ،والجمعيات الإستهلاكية، لبيع منتجاتها بأسعار التكلفة، والذي أسهم في توفير السلع والمنتجات للمواطن البني سويفي البسيط.

وأضاف المحافظ قائلاً” مجموعة أخرى من شباب المؤتمر قاموا بتنظيم ماراثون ناجح للدراجات الهوائية ،لنشر ثقافة ركوب الدراجات بين المواطنين ،وتشجيعهم على استعمالها ،كوسيلة للتنقل نظيفة وصديقة للبيئة ،وشارك في الماراثون كافة فئات المجتمع، وذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المحافظة، في بداية زيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة، في حضور أعضاء مجلس النواب (عاطف عبدالجواد، محمود عزت ، على بدر، محمد كساب ، على أبودولة ، جمال هندي، هشام مجدي، مجدي بيومي ، حسام العمدة ، ميرفت ميشيل، نهى الحميلي ) واللواء خميس أبو الفضل السكرتير السنة المساعد ومجموعة من شباب المحافظة ومشبه ين عن المرأة وأعداد من التنفيذيين.

وأجاب الوزير والمحافظ، على أعداد من الأسئلة التي تم طرحها بالمؤتمر الصحفي ،من أهمها آليات النهوض بمراكز الشباب ،وإقامة دورات متصنف ة ودعمها بمزيد من الملاعب ،بالإضافة إلى ضرورة تشجيع كرة القدم النسائية بالمحافظة ،وغيرها من المحاور والملفات الهامة ،التي تخص قطاع الشباب والرياضة.

وطرح النواب بعض المطالب والاحتياجات ،التي تستلزم دعم الوزارة لتلبيتها ،بما يصب في صالح شباب بني سويف، ودفع جهود المحافظة في هذا القطاع.

واستعرض أعداد من الشباب بعض الأنشطة الناجحة ،التي تم تنفيذها وساهمت بشكل كبير في تحسين وتطوير منظومة الخدمات المقدمة، للشباب فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات في كل القطاعات الحيوية ،التي تهم المواطن البسيط في المقام الأول .



جانب من اللقاء



وزير الشباب ومحافظ بنى سويف

المصدر : مصر ناين