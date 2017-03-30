تمكنت وحدة مباحث قسم واجبة مطروح من إلقاء القبض على 3 متهمين بسرقة كاميرا من مواطن أمريكى، عن طريق مغافلته أثناء تواجده على كورنيش البحر فى مدينة مرسى مطروح، وتم استعادة الكاميرا والتحفظ على المتهمين لعرضهم على النيابة السنةة.

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير تأمين مطروح إخطارًا حول ورود بلاغ من “إدور آلان توس” أمريكى الجنسية ومقيم بفندق الليدو بمطروح، مؤكدًا أنه أثناء جلوسه على شاطئ البحر بمنطقة الليدو، قام 3 أشخاص بمغافلته وسرقة الكاميرا الخاصة به، وفروا هاربين.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم واجبة مطروح، إلىقيام” أيمن ر ي ” عاطل، مقيم فى مطروح، و”أحمد ش ع” 17 سنة، عــاطل، و”السيد م ا” عاطل- بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وضبط الكاميرا بحوزة المتهم الثانى، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبعرض المتهمين والكاميرا على المبلغ تعرف عليهم، وتم التحفظ على المتهمين والكاميرا تحت تصرف النيابة السنةة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وعلى جانب آخر تمكنت المؤسسات التأمينية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد من القبض على سنةل بحوزته سلاح نارى “طبنجة معدلة عيار 9 مم” بقصد الدفاع.

المصدر : مصر ناين