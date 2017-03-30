يصور، اليوم الخميس، النجم هانى سلامة مجموعة من مشوف المطاردات التى تتضمنها أحداث مسلسله الجديد “طاقة نور”، من تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز، للمنتج تامر مرسى، حيث يتم تصوير هذه المشوف فى طريق العبور، ومن المقرر أن يستمر تصويرها على مدار اليوم فقط، وذلك بعد توقف التصوير لمدة يوم واحد، ل المجهود الذى بذلته أسرة المسلسل على مدار الأيام الماضية.

واستعان المخرج رؤوف عبد العزيز بأمهر منفذى مشوف المطاردات، كى تظهر هذه المشوف بشكل أكثر للواقع، خاصة أن رؤوف يجمع فى المسلسل بين عملين، كمدير تصوير يحرص على التقاط كادرات متميزة، فضلا عن إدارة المشبه ين الذين أمامه، بصفته كمخرج للعمل.

والمسلسل يعد البطولة والتجربة الثالثة للنجم هانى سلامة فى عالم الدراما التليفزيونية بعد مسلسلى “الداعية” و”قسمتى ونصيبك”، ويجسد هانى سلامة فى مسلسله الجديد شخصية “ليل عبد السلام” قاتل مأجور محترف، يتعرض للكثير من الحكايات والمشاكل فى حياته، ويتحول بعدها إلى شخص مختلف مع الظروف، ويسرد المسلسل مروره بالعديد من المحطات فى حياته، وفى كل محطة يلتقى أناسا جدد.

مسلسل “طاقة نور” يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة كل من صلاح عبد الله وحنان مطاوع وأحمد حلاوة وميس حمدان ووليد فواز وإيهاب فهمى وعايدة رياض وأشرف عبد الغفور وصفاء جلال وهيدى كرم ومحمد أبو الوفا ونضال نجم وحمزة العيلى وجيهان خليل، ومن الشاب محمد ناصر وهند عبد الحليم.

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة خلال موسم رمضان المقبل، خاصة بعد النجاح السابق لمؤلفه حسان دهشان من خلال مسلسل “ابن حلال”، ولمخرجه رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل “أبو البنات”، فضلا عن تمكن النجم هانى سلامة من التواجد بشكل قوى فى الدراما من خلال أول بطولتين له فيها، حيث سبق وقدم “الداعية” و”قسمتى ونصيبك”، ويلقى مسلسل “طاقة نور”، الضوء على التغييرات الأخلاقية التى شهدها المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة.

المصدر : مصر ناين