علم “اليوم السابع” أن السبب وراء اعتذار أنغام ووائل جسار عن حفل “أضواء المدينة” فى “شرم الشيخ” يعود إلى مبلغ 800 ألف جنيه وهى مستحقات متبقية للنجمين.

حيث اشترطت أنغام الحصول على مستحقاتها قبل تحركها من القاهرة، وهو نفس الحال بالنسبة للفنان اللبنانى وائل جسار، لكن ضخامة المبلغ كانت سبب فى تأجيل دفع تلك المستحقات.

وحفل ليالى “أضواء المدينة” بالكامل مخصص لدعم صندوق “تحيا مصر”، بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبإشراف من أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، ويشرف على تنظيمه المنظم والمنتج وليد منصور.

المصدر : مصر ناين