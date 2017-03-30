استكملت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القاهرة، حملاتها التأمينية الموسعة على جميع المحاور والميادين بشوارع العاصمة، بالتزامن مع حملات انضباطية لرفع كل المعوقات والإشغالات التى قد تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التى قد تعوق مسارات المرور وإزالة كل الإشغالات والمخالفات على المحاور وقام بفتح الطرق أمام حركة المرور.

وأسفرت الحملات التى تمت بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة، وقادها اللواء علاء متولى مدير الادارة السنةة لمرور القاهرة، عن ضبط ٨٥٤٧ مخالفة مرورية متصنف ة وشملت (64تعطيل حركة المرور –92مخالفة شروط ترخيص –51بدون رخصة تسيير –69سحب تراخيص –49حجز توك توك –4121مخالفة نموذج 125 –32طمس لوحات –51ملصقات –31مخالفات سير سيارات النقل –183إنبعاث دخان كثيف –58حجز دراجات بخارية –34حجز مركبات –75انتظار في الممصنف –59بدون رخصة قيادة –73امن ومتانة –3169 تكبيل بالكلابش.

كما أسفرت جهود رفع السيارات المتروكة عن رفع أعداد64 سيارة متروكة الى أن الآن ، وفي مجال المرافق تم تنفيذ (540إزالة إدارية –77إشغال طريق –27إدارة محل بدون ترخيص –وضبط 14عربة مأكولات – ضبط4توك توك –3عربة يد –47بائع متجول.



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره



رفع سيارات متهالكه من شوارع القاهره

المصدر : مصر ناين