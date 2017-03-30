بدأت منذ قليل، فعاليات مؤتمر عقود 5 مشروعات استثمارية جديدة فى واحة سيوة، بتكلفة 2 مليار جنيه، بحضور اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة نائبا عن رئيس الوزراء، والدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور يحيى راشد وزير السياحة، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعى لوزارة شئون الرئاسة الإماراتية أمين سنة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، ومحمود الشريف وكيل مجلس النواب، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة.

ويبلغ حجم العقود الموقعة من نتاج المؤتمر الاقتصادى بمطروح الذى عقد خلال شهر أكتوبر من سنة 2015 إلى 11 عقدا بتكلفة 22 مليار جنيه.



بدء مؤتمر سيوة بالسلام الوطنى



وقوف المشاركين فى مؤتمر الاستثمار بسيوة خلال السلام الوطنى



محافظ مطروح والوزراء على منصة مؤتمر الاستثمار بسيوة



حضور مستثمرين ورجال أعمال إماراتيين



جانب من حضور مؤتمر توقيع عقود استثمارات جديدة فى سيوة



محافظ مطروح والوزراء خلال بدء مؤتمر سيوة

المصدر : مصر ناين