تعهد رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ، الجمهورى ريتشارد بور، وكبير الديمقراطيين فى اللجنة مارك وارنر، بإجراء تحقيق شفاف ومهنى غير حزبى فى مسألة التدخل الروسى فى الإنتخابات الأمريكية الأخيرة.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية الخميس، عن بور قوله – خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الكونجرس – “إن اللجنة ستسجوب نحو 20 شخصا لكشف أى علاقة أو تنسيق ممكنين بين مقربين من الرئيس دونالد ترامب ومسئولين روس”.

وأشار بور إلى أن “مهمة اللجنة تتعلق بالنظر فى أى اتصال مع النظام الروسية أو مع مسئولين فى النظام الروسية خلال الحملة الإنتخابية، على نحو من شأنه التأثير على العملية الإنتخابية بأى شكل من الأشكال”.

من ناحية أخرى اتهم بور موسكو أيضا بالتدخل فى حملة الانتخابات الرئاسية فى فرنسا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتن قد استقبل الأسبوع الماضى فى “الكرملين” زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى المرشحة للرئاسة مارين لوبان، وذلك قبل شهر من الدورة الأولى للانتخابات الفرنسية، وأكد أن بلاده لن تتدخل فيها.

وأثارت زيارة لوبان لموسكو تساؤلات فى فرنسا بعد اتهام روسيا بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية رغم نفى موسكو.

المصدر : مصر ناين