قرر وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى التقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح بالسجن سنة مع الشغل، لتعديه بالضرب على علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية خلال أحد الاجتماعات بمقر اللجنة.

أكد وليد عطا أن الحكم الذى صدر ضده يقضى بالحبس سنة مع الشغل، بالإضافة إلى إلزامه بغرامة مالية ألفى جنيه على سبيل التعويض، لكن الحكم لا يتم تنفيذه إلا بعد انتهاء كل الطرق القانونية من استئناف وطعن وفقا لما يحدده المستشار القانونى للاتحاد.

المصدر : مصر ناين