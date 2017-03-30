حبس موظف مزق جسد شقيقته بمساعدة زوجته وأبنائه طمعا فى ثروتها بالقليوبية
أمرت نيابة مركز الخانكة برئاسة المستشار أحمد عبد الله المحامى السنة لنيابات شمال القليوبية بحبس موظف وزوجته وأبنائه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتمزيق شقيقته بمساعدة أسرته طمعا فى ثروتها.
كانت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القليوبية تمكنت من ضبط موظف بالمعاش وزوجته وأبنائه لاتهامهما بقتل شقيقة الأول وتمزيق جثتها إلى أشلاء وإلقائها بترعة الفريحة بقرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، طمعا فى ثروتها.
المصدر : مصر ناين
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