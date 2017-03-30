كانت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القليوبية تمكنت من ضبط موظف بالمعاش وزوجته وأبنائه لاتهامهما بقتل شقيقة الأول وتمزيق جثتها إلى أشلاء وإلقائها بترعة الفريحة بقرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، طمعا فى ثروتها.