وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الشروط الفرنسية التى تربط تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا بتنحى الرئيس بشار الأسد، بأنها “متناقضة”.

واصدر ت زاخاروفا – خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس “إن الموقف الذى يشترط تنحى الرئيس الشرعى لدولة عضو فى الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لمواطنى هذا البلد، “متناقض بكل تأكيد”.

وأضافت “إن هذا صنف من الابتزاز من قبل باريس، يجعلنا نشعر بأن فرنسا فقدت تماما التصور عن القيم الإنسانية”.

المصدر : مصر ناين