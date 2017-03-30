اصدر ت صحيفة أولتيماس نوتيثياس الفنزويلية إن ملكة جمال الكون لسنة 2013 الفنزويلية جابريلا ايسلر تتوجه 14 أبريل المقبل إلى شرم الشيخ فى مصر لحضور التحضيرات النهائية لمسابقة “Miss Eco International 2017” والمقرر إقامتها بمصر للمرة الثانية على التوالى ويشارك بها نحو 80 دولة من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن فاعليات مسابقة “ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة” ستبدأ يوم الأحد المقبل 2 إبريل بإنعقاد مؤتمر صحفى بمكتبة الإسكندرية للإعلان عن تفاصيل المسابقة بحضور الملكات وأعداد من المشاركين فى لجنة التحكيم.

ولدت جابريلا فى باريناس وهى ثانى فنزويلية تحضر حفلات منافسة دولية.

المصدر : مصر ناين