أدلى المعارض الروسى فلاديمير قره ميرزا الذى تعرض للتسميم مرتين فى موسكو فى السنتين الآخيرتين، بشهادة الأربعاء فى الكونجرس دعا خلالها الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب إلى مواصلة دعم المجتمع المدنى الروسى.

وذكر نائب رئيس حركة “اوبن راشا” اسماء ناشطين ومعارضين للسلطة الروسية قتلوا فى السنوات الآخيرة، أمام أعداد من اعضاء مجلس الشيوخ بينهم الجمهوريان جون ماكين وليندسى غراهام اللذان يعدان من أشد أعداء الرئيس فلاديمير بوتين فى واشنطن.

واصدر “فى بعض الأحيان تحدث معجزات لبعضهم وانا بينهم بما اننى أشبه أمامكم اليوم”. وروى انه تعرض للتسميم مرتين، فى مايو 2015 وفى فبراير الماضى. وقد نجا من غيبوبة وغادر روسيا فى 19 فبراير للعلاج.

وبدا الروسى البالغ من العمر 35 سنةا فى صحة جيدة، وأدلى بشهادته بلغة انجليزية متقنة أمام لجنة النفقات فى مجلس الشيوخ. وجلست زوجته بجانبه.

وشجع قره ميرزا الولايات المتحدة على مواصلة برامج الدبلوماسية السنةة والتبادل وكذلك دعم وسائل إعلام ناطقة بالروسية.

كما دعا واشنطن إلى أن تواصل تطبيق قانون ماننيتسكى الذى اقره الكونجرس فى 2012 ويفرض عقوبات على نحو اربعين روسيا بتهمة “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان“.

واصدر “أنها ليست مسألة مال”، مؤكدا ان “الرسالة التى توجهها الولايات المتحدة الى المجتمع المدنى أهم بكثير. هل ستشاركون ام تعودون ادراجكم؟“.

واصدر السناتور غراهام أنه يرغب فى تخصيص اعتمادات جديدة “ضد روسيا” فى الميزانية الاميركية المقبلة من اجل مساعدة الدول والمنظمات السنةلة “على جبهة” محاربة “نظام بوتين“.

كان قره ميرزا دخل فى غيبوبة مطلع فبراير بعدما تسمم “بمادة مجهولة”، كما اصدر محاميه فى حادث مماثل لما جرى فى 2015 عندما كاد يموت. ووجد الاطباء فى دمه حينذاك آثار تسمم بمعادن ثقيلة.

وقره ميرزا الذى كان قريبا من الزعيم المعارض بوريس نيمتسوف الذى اغتيل فى 2015، شغل الى أن السنة الماضى منصب نائب رئيس حزب بارناس الليبرالى المعارض.





المصدر : مصر ناين