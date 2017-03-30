كشف أحمد زكى مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول الذى أقيم اليوم الخميس.

واصدر أحمد زكى فى تصريحات صحفية أن أعضاء الزمالك الذين سجلوا فى كشوف الجمعية العمومية بلغ أعدادهم 1572 عضو بينما أعداد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت بلغ 79 ألفا و 15 عضوا.

ويقام الاجتماع الثانى لعمومية الزمالك بكره الجمعة ويبدأ التسجيل فى الكشوف من التاسعة صباحا والى أن السابعة مساءً ، ويكون الاجتماع صحيحا فى حال حضور 20% من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت أو ألف عضو.

المصدر : مصر ناين