أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة، اليوم الخميس، سجلت رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث عبرت القناة اليوم 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولة 3.3 مليون طن، حيث بلغت أعداد السفن من اتجاه الشمال 28 سفينة بحوله 1.6 مليون طن، وبلغت أعداد السفن من اتجاه الجنوب 33 سفينة، بإجمالي حمولة 1.7 مليون طن.

واصدر بيان لهيئة قناة السويس اليوم ، إن سفينة الحاويات البنمية العملاقة MSC ZOE هى أكبر سفينة عبرت القناة من اتجاه الشمال بحمولة 196 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سيريلانكا، فيما كانت ناقلة البترول GENER8 MILTIADES التي ترفع علم جزر المارشال، الأكبر ضمن قافلة الجنوب بحمولة 160 ألف طن، قادمة من المملكة العربية السعودية ومتجهة إلى أسبانيا.





المصدر : مصر ناين