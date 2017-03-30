استقبلالباشمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، صباح اليوم الخميس،الباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان سنة المحافظة، فور وصول الوزير إلى بنى سويف للقيام بجولة تفقدية لأعداد من المنشآت الشبابية والرياضية ببنى سويف.

حضر الاجتماع مجموعة من نواب محافظة بنى سويف والقيادات التنفيذية، وأعداد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وناقش اللقاء خريطة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية داخل بنى سويف على صعيد تطوير ملاعب كرة القدم وصالات الأنشطة الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل الذى تقدمه الوزارة لمراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة بنى سويف، وتطويرها بشكل كامل لتصبح منشآت قادرة على إتاحة فرصة الممارسة الرياضية لأبناء بنى سويف من النشء والشباب.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم، اليوم، بافتتاح حمام السباحة بنادى متحدى الإعاقة ببنى سويف، والملاعب الخماسية المطورة بالنجيل الصناعى وأعمدة الإنارة الكاشفة بالمعسكر القومى للشباب، ومركز شباب مدينة بنى سويف، ومركز شباب توقتت الشرقية، بالإضافة إلى زيارة استاد بنى سويف والصالة المغطاة.



شريف حبيب وخالد عبد العزيز



وزير الرياضة فى بنى سويف



وزير الرياضة وشريف حبيب

المصدر : مصر ناين