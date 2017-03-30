وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ،على إقامة نقطة واجبة على مساحة 2 قيراط و 12سهم أرض أملاك دولة، بقرية شنشور مركز أشمون، بهدف خدمة أهالي القرية .

وأظهر بيان لمحافظ المنوفية اليوم ، إن المحافظ خاطب وزير الزراعة، لإستثناء هذه القطعة، من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 116لسنة 1983 ،وينطبق بشأنها الشروط الواردة، بالقرار الوزاري 615 لسنة 2016، لكونها من المشروعات ذات النفع السنة .

يأتي هذا في إطار ما يقوم به ،محافظ المنوفية من تقديم حلول غير تقليدية ،لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشددا على سرعة إنهاء الإجراءات، والبدء في التنفيذ، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات، التي تعود بالنفع السنة على المواطنين.

كما أجرى مجدي أبو السعد رئيس مركز ومدينة منوف جولة تفقدية مفاجئة على أعداد من الوحدات الصحة بالمركز للوقوف على الخدمة المقدمة للمواطنين .

رافق رئيس المدينة محمد شعبان نائب رئيس المركز لشئون القرى، وتم المرور على أعداد من المصالح الحكومية، ومن بينها المرور المفاجئ على الوحدة الصحية بشبشير والوحدة الصحية بدبركي .

وتلاحظ غياب 7 موظفين بالوحدة الصحية بدبركي وعلى الفور تم إحالتهم للتحقيق، فى إطار النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على النهوض بالعمل .

المصدر : مصر ناين