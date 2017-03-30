أقيم اليوم الخميس المؤتمر السنوى الأول، لطب الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين بنادى الحكمة بمدينة رأس البر بدمياط، وهو أكبر مؤتمر بمنطقة الدلتا برئاسة الدكتور محسن الصعب استشارى الأطفال حديثى الولادة ، والدكتور طارق بركات استاذ طب الأطفال بكلية المنصورة ،وبالتعاون مع جمعية طب الأطفال حديثي الولادة بدمياط، ورئيس شرف المؤتمر كل من الدكتورة عبلة الألفى أستاذ طب الأطفال ،والمشبه الاقليمى للزمالة الانجليزية لطب الأطفال بمنطقة الشرق الأفى منتصف والاستشارى بمستشفى الجلاء العسكرى.

ويرأس المؤتمر شرفيا الدكتور أحمد البليدى أستاذ طب الأطفال بالقصر العينى ،ورائد طب الأطفال بمصر ورئيس قسم الأطفال بالقصر العينى سابقا ،والدكتور احمد بدر استاذ طب الأطفال بالقصر العينى ونائب رئيس مستشفى أبو الريش سابقا ومقرر المؤتمر ،وحاضر في المؤتمر أساتذة طب الأطفال بجامعات مصر ،مما جذب حضوراً مميزاً من الأطباء المهتمين بطب الأطفال ،من جميع محافظات مصر و من بعض الدول العربية الشقيقة.

واصدر الدكتور محسن الصعب رئيس المؤتمر ،أن هذا المؤتمر هو الأول والأكبر الذي تنظمه جمعية طب الأطفال حديثي الولادة بدمياط ،وبحضور نخبة من أساتذة طب الأطفال، ويهدف المؤتمر إلى نقل أحدث ،ما وصل إليه طب الأطفال حديثي الولادة، ونقل تلك الخبرات إلى اطباءنا الشباب.

وأضاف مؤمن سعد طبيب أطفال واحد منظمي المؤتمر، يشهد مشاركة اطباء من أكثر من 22 محافظة ، فضلا عن مشاركة اطباء من دولا عربية شبه اليمن وليبيا.

وأشارت سارة اسعد طبيبة أطفال أن المؤتمر، شهد إقبالا غير متوقعا وخاصة وأنه الأول والأكبر بمنطقة الدلتا، وعبرت عن تأمينيتها بنجاح المؤتمر من خلال نقل كل ما هو جديد لشباب الأطباء ويكون بداية قوية لأنشطة الجمعية.

المصدر : مصر ناين