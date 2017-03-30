ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج قطار ركاب عن مساره فى شمال الهند إلى 38 مصابا.

وذكرت شبكة “إيه بى سي” نيوز الأمريكية، اليوم الخميس، أن القطار “ماهاكوشال إكسبريس” كان فى طريقه من مدينة “جابالبور” فى ولاية “مادهيا براديش” بفى منتصف الهند إلى العاصمة نيودلهى عندما خرجت 8 عربات عن مسارها فى ولاية “أوتار براديش”.

وتمكن القرويون وعمال السكة الحديد من سحب مئات الركاب من العربات التى انقلبت على جانبيها، وتلقى بعض الجرحى إسعافات أولية فى الموقع بينما تم نقل حوالى عشرين منهم إلى المستشفيات.

يشار إلى أن حوادث القطارات شائعة الحدوث فى الهند التى تمتلك شبكة سكك حديدية هائلة تشمل حوالى 9 الاف قطار ركاب وتحمل حوالى 23 مليون راكب يوميا .

المصدر : مصر ناين