طلب مسئولو نادى الترسانة برئاسة أحمد جبر من نظرائهم بوزارة الشباب والرياضة الاستعانة بلجنة لإدارة شئون النادى خلال الفترة الجارية، بعد الشكاوى التى تقدم بها أعضاء النادى ضد المجلس.

وأرسل مسئولو الترسانة الخطاب إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وجاء فيه أن الشواكيش فوجئوا بوصول خطاب من مديرية الشباب بالجيزة من أحد أعضاء النادى بالتضرر من زيادة الاشتراك السنوى، رغم أنه تم تحصيل الزيادة من إجمالى الأعضاء 18 ألف عضو دون اعتراض من أحدهم مبررين أن رفع قيمة الاشتراك ل الحاجة إلى الدعم المادى نظرا لارتفاع الأسعار.

يذكر أن الجمعية العمومية للترسانة رفضت الميزانية دون أسباب، فى منتصف هتافات ضد أحمد جبر ارحل ارحل.





خطاب نادى الترسانة

المصدر : مصر ناين