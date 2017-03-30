يفترض العلماء أن الأقمار والكويكبات تدور حول الكواكب فى نفس الاتجاه، وإذا كان هناك عوامل تجعلهم يغيرون الاتجاه فستدفعهم أيضا للتحليق بعيدا عن المسار، ومع ذلك، فمن الواضح الآن أن هناك استثناءات لهذه القاعدة، حيث اكتشف الباحثون أن هناك كويكب يدور كوكب المشترى فى الاتجاه المعاكس لجميع الكواكب الموجودة فى النظام الشمسى.

ووفقا لعلماء وكالة ناسا فهذه الكويكبات التى تدور حول الأرض نادرة للغاية، وتشبه فقط 0.01% من الكويكبات المعروفة، لكن هذه هى المرة الأولى التى تم رصد فيها كويكب يدور يدور حول كوكب آخر فى اتجاه معاكس.

وذكر موقع ENGADGET الأمريكى أن علماء الفلك يقدرون أن الكويكب كان يدور فى مدار المشترى لمدة حوالى مليون سنة، وهو يمكن أن يساعد فى تسليط الضوء على كيفية عمل المدارات.

المصدر : مصر ناين