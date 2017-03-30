اندلع حريق فى جرار قطار كان متوجها من مدينة الواسطى إلى المنيا، ما أدى إلى تعطل سير القطار لمدة 40 دقيقة للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير تأمين المنيا، إخطاراً من العميد عبد الصمد مأمور قسم واجبة السكة الحديد بالمنيا، يفيد باندلاع حريق عقب الشعور بسخونة فى ماكينة جرار القطار رقم 724 القادم من مدينة الواسطى باتجاه محافظة المنيا أمام محطة مركز بنى مزار.

وبانتاصدر الحماية المدنية ومؤسسات التأمين، تبين قيام سائق القطار بإطفاء الحريق، وتعطل حركة القطار لمدة 40 دقيقة دون توقف حركة القطارات وعدم وجود مصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وانتظام حركة القطارات بشكل طبيعى، وتولت النيابة التحقيق.





المصدر : مصر ناين