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القبض على أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل عقار خلف حى مصر

منوعات
القبض على أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل عقار خلف حى مصر

ألقي ضباط مباحث قسم واجبة مصر القديمة، القبض على كل من محمد ص ز 36 سنة ، عاطل ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 9898 لسنة 2007م جنح الجمالية ” سرقة متجر” ، و”عبد المنعم ع م” 40 سنة، عاطل، و” أحمد ع ش” 34 سنة، عاطل، لقيامهم  بأعمال الحفر والتنقيب  داخل عقار ملك الأول، وكائن بمنطقة عزبة الصفيح ، خلف حى مصر القديمة.

 

ومن خلال إعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم اثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار،  وعثر بحوزتهم على أدوات تنقيب عبارة عن (أعداد 3 غلق , ، أعداد 2 فأس ، كريك ، أعداد 3 سلاح ابيض ” مطواة قرن غزال ، 2 سنجة “)  كما عثر داخل العقار على حفره قطرها 2  × 2 متر بعمق 10 متر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الاثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة السنةة التحقيق.

 

 

 

المصدر : مصر ناين

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