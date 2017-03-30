ألقي ضباط مباحث قسم واجبة مصر القديمة، القبض على كل من محمد ص ز 36 سنة ، عاطل ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 9898 لسنة 2007م جنح الجمالية ” سرقة متجر” ، و”عبد المنعم ع م” 40 سنة، عاطل، و” أحمد ع ش” 34 سنة، عاطل، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب داخل عقار ملك الأول، وكائن بمنطقة عزبة الصفيح ، خلف حى مصر القديمة.

ومن خلال إعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم اثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار، وعثر بحوزتهم على أدوات تنقيب عبارة عن (أعداد 3 غلق , ، أعداد 2 فأس ، كريك ، أعداد 3 سلاح ابيض ” مطواة قرن غزال ، 2 سنجة “) كما عثر داخل العقار على حفره قطرها 2 × 2 متر بعمق 10 متر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الاثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين