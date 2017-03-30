قصفت ميليشيات الحوثى والرئيس السابق على عبدالله صالح حى “العسكرى” شرق مدينة تعز، مما أدى إلى مصرع وإصابة تسعة مدنيين أغلبهم أطفال .

وأكد مصدر طبى بمستشفى الثورة فى تعز – لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الخميس، مصرع ثلاثة أطفال إلى جانب إصابة 6 آخرين، بينهم أربعة أطفال، إصابتهم خطيرة، لا يزالون يتلقون العلاج.

يذكر أن الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة الشعبية قد سيطرا، فى وقت سابق، على أجزاء كبيرة من منطقة “حسى سالم” شمال مديرية المخا غرب تعز وتقدمت فى اتجاه الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

المصدر : مصر ناين