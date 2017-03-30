شهدالباشمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، المؤتمر الذى عقدته محافظة بنى سويف بحضور المحافظالباشمهندس شريف حبيب، وأعداد من نواب البرلمان، ومجموعة من شباب المحافظة، لاستعراض إنجازات الوزارة بالمحافظة على صعيد تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، والاستماع إلى أبرز مبادرات الشباب، والمطالب المتعلقة بمراكز الشباب والأندية.

بدأ اللقاء بعرض تقديمى حول تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية ببنى سويف على مستوى ملاعب كرة القدم، وعرض أبرز الأنشطة التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الشباب على مدار السنة، منها منتدى الحوار الوطنى للشباب ببنى سويف والجلسات البرلمانية وبرامج للتنمية السياسية وملتقيات لتوظيف الشباب، ودورى مراكز الشباب لكرة القدم.

وكشف وزير الشباب والرياضة، أنه تم الانتهاء من تطوير 132 ملعب كرة قدم بمراكز شباب محافظة بنى سويف بواقع 125 ملعبا خماسيا و7 ملاعب بالأبعاد القانونية، بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة حمامات سباحة بمركز شباب إهناسيا، ومركز شباب سمسطا، ونادى متحدى الإعاقة، لافتاً إلى توجه الوزارة نحو تطوير 25 ملعبا أخرى بمراكز شباب بنى سويف، حيث يبلغ إجمالى أعداد مراكز الشباب ببنى سويف 174 مركزاً.

وأظهر “عبد العزيز” أن فكرة تطوير الملاعب الرياضية بمراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية جاءت لإتاحة فرصة ممارسة الرياضة لرواد وأعضاء المراكز على تلك الملاعب، علاوة على تأجيرها لأعداد محدد من الساعات من اليوم لتوفير إيرادات مناسبة لمراكز الشباب للصرف منها على صيانة المراكز وتنفيذ الأنشطة داخلها، مؤكداً أهمية قيام مجالس إدارات المنشآت الشبابية والرياضية بوضع خطة توفر لهم الوسائل التى تحقق استدامة المنشأة من حيث إجراء الصيانة وإقامة الأنشطة من خلال الموارد الذاتية.

ودعا الوزير شباب مصر للمشاركة فى الانتخابات القادمة لمراكز الشباب، والتفكير فى تعزيز دور تلك المنشآت من خلال التوسع فى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بداخلها من جانب، وتنمية الموارد الذاتية لتلك المنشآت من جانب آخر.

وفى سياق آخر، كشف وزير الرياضة أن استاد بنى سويف الرياضى سيكون جاهزاً لاستضافة مباريات الدورى المصرى لكرة القدم خلال السنة المقبل، لافتاً إلى أن استاد بنى سويف مدرج ضمن مجموعة الاستادات الرياضية المقرر لها استضافة الجماهير عند عودتها للمدرجات.

من جانبه، أشاد محافظ بنى سويف بالإنجازات المحققة فى تطوير البنية الأساسية التى لحقت بمراكز الشباب والأندية الرياضية داخل المحافظة، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للمحافظة.

كما طلب المحافظ وزير الشباب بدعم الحفل الذى تنظمه المحافظة فى 20 أبريل المقبل، باستاد بنى سويف، ويخصص دخله لذوى الاحتياجات الخاصة لتوفير المؤسسات التعويضية والدعم المالى لهم، لافتا إلى أن المحافظة تلقت، الى أن الآن، نحو 52 ألف طلب من أبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يفتتح اليوم حمام السباحة بنادى متحدى الإعاقة ببنى سويف، والملاعب الخماسية المطورة بالنجيل الصناعى وأعمدة الإنارة الكاشفة بالمعسكر القومى للشباب، ومركز شباب مدينة بنى سويف، ومركز شباب توقتت الشرقية، بالإضافة إلى زيارة استاد بنى سويف والصالة المغطاة.

المصدر : مصر ناين