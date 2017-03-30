دعا المرشح اليسارى لرئاسة الجمهورية الفرنسية بنوا هامون اليوم الخميس أنصاره خلال تجمع فى مدينة ليل الفرنسية، بمقاطعة الحزب الاشتراكى الذى يتوجه وفقاً لاتجاه الريح، ولم يعد له مبادئ او قيم ينتهجها، وجاءت تلك الهجمات على حزبه بعدما توجه مانويل فالس رئيس الوزراء السابق لصفوف مرشح الفى منتصف إيمانويل ماكرون، وكذلك العديد من القادة بالحزب.

واصدر هامون فى كلمته، “أتوجه إلى كل مواطنى اليسار، وأطلب منكم أن تعاقبوا هؤلاء الذين يلعبون هذه اللعبة القذرة، وأطلب منكم فى نفس الوقت طى هذه الصفحة السياسية القديمة وإدارة الظهر لهؤلاء السياسيين الذين لا يؤمنون بشىء ويتوجهون حيثما توجهت الرياح، أو على الطريق الإيجابى بالنسبة لهم لا لبلادهم.

كان المرشح الاشتراكى بنوا هامون قد اصدر مؤخرا فى لقاء صحفى، إنه يتعرض لطعنات من الظهر من قبل قادة حزبه، وذلك عند توارد أنباء عن رغبة فالس فى التصويت لماكرون.

وأضاف هامون: يعتقدون أنهم يعلنون موتى الأسبوع المقبل بعد التحاق مانويل فالس بالمرشح إيمانويل ماكرون لكنهم ينسون أمرا.. أنهم ليسوا هم من وهبونى الحياة، بل التصويت الشعبى”. فى إشارة إلى تمهيدات الحزب الاشتراكى.

المصدر : مصر ناين