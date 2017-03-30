نظمالباشمهندس أحمد عبد الله ،وكيل وزارة الزرعة بالمنوفية ،أعداد من الزيارات الميدانية، والمشوفة للوحدات المختلفة، بمدينة السادات، للوقوف على الخدمات المقدمة، والتشديد على الخدمات المتواصلة للمواطنين .

وأجرى وكيل وزارة الزراعة زيارة إلى مركز مدينة السادات ،يرافقه مدير سنة التعاون الزراعى بالمنوفية، مدير سنة الخدمات الزراعية، مدير سنة الإرشاد الزراعى، مدير سنة المكافحة، مدير سنة المشوفة الميدانية، مندوب عن مدير سنة حماية الأراضى .

وافتتح عبد الله مبنى إدارة التعاون الزراعى بكفر داود ،وتم عمل إجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام بالإدارة الزراعية ،وتم مناقشة أعمال الجمعية ،وأوصى بضرورة حسن مسنةلة الجمهور، فى كل شئ ،وتذليل العقبات ،التى تواجه أعضاء مجلس الإدارة ،من حيث الأسمدة والبذور والأعلاف .

ثم زار عبد الله الوحدة الزراعية ،بناحية كفر داود وتم عمل إجتماع وأطمئن على حسن سير العمل ،وتوافر الأسمدة والتقاوى والأعلاف، بالاضافة الى زيارة جمعية الأخماس ،بناءً على طلب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، للوقوف على حل أى مشكلة كائنة، وأوصى المجلس بالحفاظ على أملاك الجمعية وإتخاذ الإجراءات لبناء سور حول ملك الجمعية لمنع تعدى المواطنين عليها .

المصدر : مصر ناين