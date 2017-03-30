تمكنت الإدارة السنةة لمباحث الجيزة من ضبط أحد المتهمين بالإستيلاء على مليون و960 ألف جنيه من طبيب بالعجوزة، وكشفت التحريات أن المتهم انتحل صفة ضابط واجبة واستعان باخريين للإحتيال على المجنى عليه والاستيلاء على على المبلغ المالى، وحرر محضر بالواقعة وجارى إجراء التحريات لضبط المتهمين الهاربين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان المجنى عليه “ايليا عبد المسيح” قد تقدم ببلاغ لقسم واجبة العجوزة أفاد فيه أنه تعرف على سمسار سودانى الجنسية، يدعى “محمد” لبيع شقة ملكه، وعقب إتمام عملية البيع وحصوله على مبلغ مليون و960 ألف جنيه، عرض عليه السمسار تبديل المبلغ المالى إلى دولارات، بواسطة أحد أصحاب شركات الصرافة، إلا أنه استدرجه لشارع كلية الدول العربية، وفوجىء بسيارتين يهبط منهما أعداد من الأشخاص إدعوا أنهم ضباط واجبة واستولوا منه على المبلغ المالى، واقتادوه إلى الطريق الدائرى ثم أطلقوا سراحه واستولوا على النقود وفروا هاربين

وبإجراء التحريات تبين أن السمسار متورط فى إرتكاب الجريمة، بصحة باقى المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تمكن المقدم فوزى سنةر رئيس مباحث العجوزة، من ضبط 4 متهمين وبحوزتهم بعض من المبلغ المالى المسروق، وكشفت التحريات أن عاطل يدعى “أيمن.ع. متورط مع المتهمين فى الاستيلاء على النقود

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطراللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين