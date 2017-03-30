أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ، على أن المؤسسات التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع مادام هذا المستثمر يتسم بالجدية مشيرا إلى أن النظام تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.

واصدر بيان للمحافظ اليوم ، إن ذلك جاء خلال الجلسة 35 من إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية برئاسته وحضور اللواء فرحات السبكي السكرتير السنة والمهندس مصطفي عباس منصور السكرتير السنة المساعد حيث تم مناقشة العديد من المشكلات التي تتعلق بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين ومن أهمها زيادة الطاقة الكهربائية لبعض المصانع وتسهيل الإجراءات للحصول على تلك الزيادة.

وأضاف البيان أن منطقة الصفا خصصت لأصحاب المسابك ونقلهم من مدينة شبرا الخيمة ولن يتم السماح لأي مستثمر يزاول أي نشاط غير الانشطة التي لها نفس صفات المسابك وسيتم سحب الأراضي المخصصة لأي مستثمر لم يبدأ في نشاطه مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة تلك الأراضي لكشف مدي جدية أصحابها من عدمه للبدء في عمل العقود الإبتدائية لتمليك تلك الأراضي فعليا للمستثمرين.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من أعضاء من مكتب خدمة المستثمرين والهيئة السنةة للإستثمار والشئون القانونية والشئون المالية لدراسة قرارات تخصيص الأراضي الخاصة بالمستثمرين مع هيئة الإستثمار لتحديد من يستحق إعطائه مهلة أو يتم سحب الأرض منه طبقا لقانون الإستثمار.

المصدر : مصر ناين