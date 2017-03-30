قام مكتب الرقابة الإدارية بالسويس اليوم الخميس، بتفتيش مكتب مدير سنة السلامة المهنية بشركة التعاون للبترول بالسويس داخل مقر شركة الجمعية التعاونية للبترول بطريق صلاح نسيم بالسويس.

جدير بالذكر، أنه بعد القبض على مدير سنة السلامة المهنية بالشركة، قام أعضاء مكتب الرقابة الإدارية بالسويس بتنفيذ قرار النيابة السنةة بتفتيش مكتبه، وتحريز وثيقهات تم ضبطها بمكتب المتهم بمقر الشركة بالسويس ومكاتب موظفين آخرين متهمين بالقضية.

كان مكتب الرقابة الإدارية بالسويس بإشراف اللواء باسم السبكى، مدير مكتب الرقابة فيىالسويس قاموا بإجراء تحريات موسعة، كشفت قيام موظفين بالشركة بتقاضى رشوة فى المقابل تعيين مواطنين.

ونجح رجال الرقابة الإدارية فى القبض على الموظفين الخمسة فى سرية تامة من بينهم مدير السلامة والصحة المهنية، وجار القبض على آخرين متهمين.

المصدر : مصر ناين