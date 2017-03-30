أكد أحمد ياسر ريان لاعب فريق 98 بالنادى الأهلي ونجل ياسر ريان نجم الأهلى الأسبق أن طموحه مع الفريق الأول كبيرة بعدما تم تصعيده مؤخراً للتدريب معه، موضحاً أنه يجتهد فى التدريبات لينال ثقة الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة حسام البدرى والمشاركة فى المباريات.

وشارك أحمد ياسر ريان فى تدريبات الفريق الأول بالأهلى مؤخراً وسجل هدفين فى ودية سكر الحوامدية الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، ونال نجل نجم الأهلى الأسبق إشادة حسام البدرى ومعاونيه.

واصدر نجل ياسر ريان، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلي، إنه تم تصعيده للفريق الأول بالأهلي للمرة الأولى مع الهولندى مارتن يول المدير الفنى الأسبق للفريق فى الموسم الماضى، وشارك فى مران الفريق الأول مرتين ثم عاد لفريق الشباب، وتم تصعيده في الموسم الحالى أكثر من مرة مع حسام البدرى.

وأظهر أحمد ياسر ريان أنه يُجيد اللعب في مركز رأس الحربة، ولكن حسام البدري أصبح يوظفه حاليًا في مركز الجناح الأيسر، موضحاً أن والده يحرص دائمًا على إعطاءه الخبرات التي اكتسبها من ممارسته لكرة القدم، وينصحه بإدراك نعمة ارتداء القميص الأحمر.

وأرجع أحمد ياسر ريان سبب إبتعاده مؤخراً عن منتخب الشباب الذى كان يُدربه معتمد جمال إلى أن المنتخب كان يضم ثلاثة مهاجمين، وكان معتمد جمال يريد اختيار اثنين فقط، وجاءت اختياراته لمن يشارك بشكل دائم مع الفريق الأول فى ناديه.

وأظهر لاعب فريق 98 بالأهلي أنه تلقى بعد الرجوع من منتخب الشباب عروضًا من أسوان والشرقية والنصر للتعدين لكنه فضل البقاء فى الأهلي وانتظار فرصته، وكشف عن قدوته محليًا وهو عماد متعب، أما عالميًا فهو لويس سواريز.

المصدر : مصر ناين