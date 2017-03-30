أهدى الدكتور مصطفى محمد الفاخرى، نائب رئيس الكلية الليبية الدولية للعلوم الطبية، درع الكلية للدكتور ممدوح غراب رئيس جامعه قناة السويس والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتورة سالمة أبو خطوة الأستاذ بالكلية الليبيه للعلوم الطبية.

وذكر بيان لكلية القناة، أن تكريم الكلية الليبية، جاء للدور الكبير الذى تلعبه جامعه قناة السويس فى دعم العلاقات المشتركة وتنفيذ اتفاقيه التعاون واستضافه الطلاب الليبيين للدراسة بجامعه قناة السويس.

وأكد الدكتور مصطفى الفاخرى على عمق العلاقات وامتنانه الكبير لجامعه قناة السويس والدور الذى تلعبه لصالح أشقائهم فى ليبيا.

المصدر : مصر ناين