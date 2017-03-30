أعلن المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية أمس الأربعاء، اعتماد خطة أطلقت عليها “شرعة الإمام” لإعلان التزام أئمة فرنسا بإسلام فى منتصف ى وبالعهد الجمهورى، وكذلك لمساعدة المساجد على مواجهة الخطاب المتطرف بشكل أفضل.

والمساجد مدعوة إلى أن يكون “توقيع” الشرعة “عنصرا أساسيًا يؤخذ فى الاعتبار عند التعاقد مع أحد الأئمة”، وكان المجلس أوضح فى 2015، بعد وقت قصير من اعتداءات 13 نوفمبر فى باريس، عن عزمه اقتراح شبه هذا الميثاق.

والجدير بالذكر أنه فى فرنسا نحو 1800 إمام، بعضهم يعمل جزئيًا دون فى المقابل وآخرون يتنقلون يتولون قيادة الصلاة فى قرابة 2500 مسجد ومصلى بحسب التقديرات، ومن بين هؤلاء 300 “تمت انتدابهم” من الجزائر والمغرب وتركيا، دول المنشأ الرئيسية لحوالى أربعة إلى خمسة ملايين مسلم فى فرنسا، وذلك ضمن إطار اتفاقات بين باريس وهذه الدول.

المصدر : مصر ناين