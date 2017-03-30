تباشر نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة، التحقيق مع سنةل بإحدى الشركات تحرش بزميلته داخل ثلاجة جبن محاولاً الاعتداء عليها جنسياً، وطلبت النيابة تحريات المؤسسات التأمينية حول الواقعة واستدعت أعداداً من الشهود من السنةلين بالمول الشهير الذى شهد الواقعة لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مؤسسات التأمين تلقت بلاغاً من مول شهير _تم افتتاحه قريباً_، بتعرض إحدى السنةلات بشركة جبن داخل المول إلى محاولة اعتداء جنسى من جانب زميلها، الذى استدرجها داخل ثلاجة جبن وأغلق الباب عليهما محاولاً التحرش بها والاعتداء الجنسى عليها.

وأكدت الفتاة فى تحقيقات النيابة، أنها ذهبت مع زميلها إلى ثلاجة الجبن بحسن نية بعدما أخبرها بإنهاء بعض الأعمال المتعلقة بعملهم، وهناك فوجئت به يتحسس مناطق حساسة من جسدها، فحاولت دفعه للخلف فاشهر فى وجهها سلاح أبيض، مهدداً إياها، فصرخت ما دفع السنةلين إلى نجدتها وإخراجها من الثلاجة بعد قام بفتح الباب، وتم ضبط المتهم على وحرروا بلاغاً بالواقعة.

المصدر : مصر ناين