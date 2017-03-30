كما أمر المحافظ بالتحقيق مع مسئولي الجمعية الزراعية المغلقة بقرية سللنت مركز المنصورة، كذلك وجه بضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، والتصدي لها في المهد.

تأتي قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه للتقرير الميداني للإدارة السنةة للمشوفة الذي قدمه المحاسب السيد صبح مدير الإدارة للمرور، على أعداد من الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة شملت السنبلاوين، تمي الأمديد، أجا، المنصورة.

وقد شدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار جهود المشوفة الميدانية، للوقوف على مدى انضباط السنةلين بالقطاعات المختلفة، والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة وكذلك مدى تقديمهم للخدمة للمواطنين.