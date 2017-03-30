‏اصدر ت صحيفة الاندبندنت أن تويوتا قررت، اليوم الخميس، استرجاع حوالى 3 ملايين سيارة، بما فيها كورولا أكسيو وRAV4، من اليابان والصين والشرق الأفى منتصف ل احتمال وجود خطأ صناعة فى وسائدها الهوائية أدى لوفيات.

‏كما قامت شركة فوجى للصناعات الثقيلة، والتى تنتج سيارات سوبارو، وميتسوبيشى وهينو موتورز باسترجاع 240 ألف سيارة ل الوسادات الهوائية التى تصنعها شركة تاكاتا وتنتفخ بعد تعرضها للحرارة لفترة طويلة.

ولقى 16 ‏شخصا مصرعهم، ومعظمهم فى الولايات المتحدة، ل الوسادات الهوائية، ‏مما استدعى أكبر عملية استرجاع للسيارات فى تاريخ الصناعة، طبقا للصحيفة البريطانية.

وقبلت تاكاتا دفع مليار دولار كتعويض ل الوسادات الهوائية فى قضية بالولايات المتحدة الشهر الماضى.

المصدر : مصر ناين