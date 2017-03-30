لقى قبل قليل موظف بالمعاش مصرعه جراء سقوط سور عليه أثناء تنفيذ حملة إزالة بقرية نكلا العنب الشوفة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة .

تلقى اللواء علاء الدين شوقي مساعد وزير الداخلية لامن البحيرة إخطارا من مركز واجبة إيتاى البارود بالحادث، وبالانتاصدر والفحص تبين وفاة “كمال ال” فى العقد السابع من العمر موظف بالمعاش أثناء تنفيذ حملة بقرية نكلا العنب بدائرة المركز أثناء هدم سور، وكذا إصابة أمين واجبة من قوة الحملة .

إنتقل على الفور لمكان الحادث المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة إيتاى البارود وجار المعاينة .

ومن جانبها، أكدتالباشمهندسة نادية عبده محافظ البحيرةـ أنه سيتم إجراء تحقيقات موسعة فى هذه الواقعة ومحاسبة المتورطين فى هذه الواقعة وتقدمت لأسرة المتوفى بخالص العزاء .