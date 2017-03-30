أعلن مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين فيليبو جراندى، أن أعداد اللاجئين السوريين الذين أعيد توطينهم خلال السنة الأخير بلغ 250 ألف لاجئ، وذلك منذ عقد المؤتمر رفيع المستوى الذى تعهدت فيه الدول بإعادة توطين 500 ألف لاجئ سورى، فى 30 مارس 2016.

واصدر جراندى – فى بيان صدر فى جنيف اليوم الخميس، إن أعداد اللاجئين من الرجال والنساء والأطفال الفارين منذ ست سنوات، منذ اندلاع الحرب فى سوريا، قد تجاوز 5 ملايين لاجئ، داعيا المجتمع الدولى إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدتهم.

وأشار إلى أن الطريق لازال طويلا أمام توسيع نطاق إعادة التوطين، إضافة إلى أعداد ومدى المسارات التكميلية المتاحة للاجئين، مضيفا أنه ولمواجهة التحدى فى هذا الشأن فإن المطلوب ليس فقط أماكن إضافية لاستيعاب اللاجئين، وإنما أيضا الإسراع فى تنفيذ التعهدات القائمة، وذلك فى السنة الجارى وما بعده.

وتقدر مفوضية اللاجئين بأن حوالى 1.2 مليون لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين فى السنة الجارى، من بينهم 40% من السوريين.

المصدر : مصر ناين