افتتحالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بصحبةالباشمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف ،ظهر اليوم الخميس، حمام السباحة التدريبى بنادى متحدى الإعاقة وحمام السباحة المخصص للأطفال والذى تم الانتهاء من إنشاؤهما لخدمة أعضاء النادى ورواده من أبناء بنى سويف.

كما توجه الوزير لتفقد غرف خلع الملابس الملحقة بحمام السباحة، وشهد مجموعة من العروض الرياضية، والعروض الموسيقية قدمها بعض أعضاء مركز شباب صلاح سالم ببنى سويف.

وأشاد وزير الرياضة بمستوى حمام السباحة التدريبي بنادى متحدى الإعاقة بإدارة شباب بندر ببنى سويف، مطالبا بتكثيف الأنشطة وإقامة الأكاديميات التدريبية فى السباحة لأعضاء النادى ورواده لا سيما فى إجازة السنة الدراسى المقبلة.

كما قرر وزير الشباب دعم فرقة الموسيقى النحاسية بمركز شباب صلاح سالم ببنى سويف بمبلغ 50 ألف جنيه تقديرا لتميز الفرقة وتحقيقها للمركز الأول على مستوى الجمهورية للسنة الرابع على التوالى فى مسابقة الموسيقى النحاسية، مشيرا أن ذلك الدعم يقسم إلى دعم للفرقة ودعم لمركز شباب صلاح سالم.



جانب من افتتاح حمام السباحة

محافظ بنى سويف ووزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة

المصدر : مصر ناين